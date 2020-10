Blaue Marktwirtschaftler

Im Mai erklärte Björn Höcke in einer Videobotschaft für den Deutschland-Kurier, er lehne den »global-kapitalistischen Ansatz« ab. Er wolle, so der Chef der Landtagsfraktion der AfD in Thüringen und Führungsfigur des völkischen »Flügels«, keinen »kalten Kapitalismus«.

In der vergangenen Woche durften die Bewohner des Dresdner Stadtteils Gorbitz auf einem Faltblatt lesen, was sich Höckes Partei unter einem »warmen Kapitalismus« vorstellt. Das unter dem Titel »Neues aus dem Stadtrat« in die Briefkästen geworfene Pamphlet gibt in Auszügen die Reden der blauen Abgeordneten wieder. Zu Wort kommt auch Bernd Lommel, Chef der Stadtratsfraktion der AfD. Der habe sich, steht im Flugblatt, »deutlich zur sozialen Marktwirtschaft« bekannt. Was sich dann liest wie der Auszug aus einem zweitklassigen Volkswirtschaftskundelehrbuch, ist zugleich...