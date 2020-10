Gegen Armut und Unterdrückung

Das Gebiet des heutigen Boliviens zählte zu jenen mit den größten Rohstoffvorkommen des früheren spanischen Kolonialreiches. Doch das Land war immer eines der ärmsten Lateinamerikas. Putschende Militärs und eine mit brutaler Gewalt herrschende Oligarchie, die sich mit US-Konzernen arrangierte, betrachteten die Ressourcen als Beute. Zur Jahrtausendwende lebten zwei Drittel der Bevölkerung in Armut, 40 Prozent vegetierten sogar in extremer Armut. Die Kindersterblichkeit lag mit 110 pro 1.000 Lebendgeburten über der von Guatemala und Haiti, und die durchschnittliche Lebenserwartung betrug gerade einmal 53 Jahre. 2006 war dann mit dem ehemaligen Kokabauern und Gewerkschafter Evo Morales ein Mann aus einer Volksgruppe in den »Palacio Quemado« genannten Präsidentenpalast von La Paz gewählt worden, deren Angehörige 50 Jahre zuvor nicht einmal hätten wählen dürfen. Der indigenen Bevölkerung wurden in dem Andenstaat erst 1952 die Bürgerrechte verliehen. »Kümmert E...