Drei Finanzskandale

Wir hatten es in den letzten Monaten mit drei Finanzskandalen von sehr unterschiedlicher Art und Tragweite zu tun: Erstens die Pleite von Wirecard. Am vergangenen Donnerstag hat sich im Bundestag ein Untersuchungsausschuss dazu konstituiert. Es geht dabei um Bilanzbetrug. 1,9 Milliarden Euro, die in der Bilanz als Eigenkapital verbucht waren, gibt es den bisherigen Berichten zufolge gar nicht. Der alte Vorstandsvorsitzende und Gründer des Unternehmens sitzt in Untersuchungshaft, der ehemalige Finanzchef ist auf der Flucht. Ein klarer Fall für die Gerichte. Dort wird auch geklärt, warum die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E & Y (früher Ernst & Young) die falschen Bilanzen zehn Jahre lang mit ihrem Testat versehen hat. Vor 18 Jahren hatte die Genehmigung der manipulierten Bilanzen des US-Konzern Enron der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen die Existenz gekostet. E & Y wird nicht gleich zugrunde gehen, denn Deutschland ist nicht die ...