Zurück ins Leben, »Wild Edition«

Da kommt ein Kraftfahrer an die deutsch-tschechische Grenze, legt eine Schachtel mit einem digitalen Film nieder. In Tschechien wartet ein Kollege, nimmt sie auf und fährt sie ins Land. Berühren dürfen sich die beiden nicht. So geht es zu, wenn die Grenze in Zeiten der Pandemie auch zwischen Risikogebieten verläuft.

Das trinationale Neiße-Filmfestival (NFF) war für die Macher aus dem Umfeld des Großhennersdorfer Kunstbauerkinos in diesem Jahr eine besondere Aufgabe. Im Mai hätte das NFF zum 17. Mal stattfinden sollen. Dass nun bis Sonntag eine abgespeckte Variante (liebevoll »Wild Edition« genannt) tatsächlich über die Bühne ging, war schon ein Erfolg. Einige Sektionen wurden gestrichen. Recht bescheiden wurde das Festival gleichzeitig in Deutschland, Polen und Tschechien eröffnet. Bei der Preisverleihung, diesmal in Ebersbach statt Zgorzelec, musste viel Abstand gewahrt werden.

»Leben wie ein Baum, einzeln und frei und gemeinsam wie ein Wald, das ist uns...