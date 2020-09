Claqueur des Tages: Oskar Lafontaine

Thilo Sarrazin hat seine Mission erfüllt. Damit ist nicht sein Gesellenstück gemeint, die DDR filetiert und verscheuert, die Massenarbeitslosigkeit in die Republik getragen zu haben. Noch heute kokettiert er übrigens damit, nach der Lektüre zweier Statistikbücher habe er in Bonn als DDR-Experte gegolten. Seit zehn Jahren sieht Sarrazin seine Berufung darin, einem breiten Publikum rassistische Feindbilder nahezubringen. Diesen Auftrag betrachtet er als ausgeführt an: Die »Willkommenskultur« von 2015 sei längst dahin, verkündete Sarrazin am Montag abend laut BR, heute werde schon d...