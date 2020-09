Vertrauen bei Endlagersuche verspielt

Die Kritik am »Zwischenbericht Teilgebiete«, den die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Montag vorlegte, beschränkt sich nicht auf die mangelnde Beteiligung von Umweltschutzorganisationen an der staatlichen Endlagersuche für hochradioaktiven, also Hitze entwickelnden Atommüll (siehe jW vom Dienstag). So mag sich zwar die im BGE-Papier vorgestellte Gestaltung des Auswahlprozesses zunächst plausibel anhören. Sie hat jedoch viele Mängel: Die Gemeinden in den entsprechenden Teilgebieten stehen unter Zeitdruck und haben weder ausreichende finanzielle noch wissenschaftliche Ressourcen, um mit der BGE auf Augenhöhe verhandeln zu können.

Auch die an der Endlagersuche beteiligten staatlichen Akteure selbst, die BGE und das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), stehen in der Kritik. Die Bürgerinitiativen des Asse-II-Koordinationskreises hab...