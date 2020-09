Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Ein Kampf für die Menschheit« Nicolás Maduro: Venezuela leistet der US-Aggression Widerstand. Solidarität als Antwort Wir dokumentieren nachstehend einen Auszug aus der Videobotschaft des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro an die 75. Generalversammlung der Vereinten Nationen am 23. September. (jW) Wie Sie wissen, wird Venezuela beständig attackiert. Unser geliebtes Heimatland ist das Opfer eines vielschichtigen Angriffs des US-Imperiums in den Medien, der Politik, der Wirtschaft. Uns wurden sogar direkte militärische Aggressionen angedroht. Die von der US-Regierung verhängten einseitigen Maßnahmen verfolgen das Ziel, die Venezolanerinnen und Venezolaner niederzuringen. Aber unser Volk hat zusammen mit der verfassungsmäßigen Regierung heldenhaft Widerstand gegen die Feindseligkeit, das Unrecht, die Unmenschlichkeit eines Imperiums geleistet, das heute die größte Bedrohung für die pluripolare und multizentrische Welt darstellt. Standhaft und mit der Würde eines Volkes, das aus dem Ruhm des Befreiers Simón Bolívar hervorgegangen ist, sagen wir heute der rassistische...

