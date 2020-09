Schutzlos ausgeliefert

Ähnlich wie derzeit in den griechischen Lagern in der Ägais sollen auch in den USA die unhaltbaren Zustände in den Internierungsanstalten Flüchtende davon abhalten, Grenzen zu überwinden. Wegen mutmaßlicher Zwangssterilisation von geflüchteten Frauen im privat betriebenen »Irwin County Detention Center« im US-Bundesstaat Georgia hat die mexikanische Regierung am Montag eine Note an Washington gesendet, in der es Informationen zu den Vorwürfen der Misshandlung geflüchteter Frauen fordert, von denen viele aus dem südlichen Nachbarland stammen.

Hintergrund ist eine von der Organisation »Project South« im Namen der dort Inhaftierten und basierend auf den Aussagen einer in Irwin County angestellten Krankenpflegerin am 14. September eingereichte Beschwerde an das Heimatschutzministerium. Darin werden schwere Vorwürfe gegen die von der Firma »Lasalle Corrections« betriebene Anstalt gerichtet. So wäre Inhaftierten mit Covid-19-Symptomen ein Test verweigert und me...