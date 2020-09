Dresdner Stafette

Welcome back, Dynamo Dresden, in der 3. Liga! Was überhaupt nicht sarkastisch gemeint ist. Aber als Kolumnistin der »Unterklassen« freue ich mich nach vier Jahren Abstinenz, diesen großen Traditionsverein wieder unter meinen Fittichen zu wissen. Dabei hatten Corona und die DFL der SG Dynamo letzte Saison ziemlich übel mitgespielt, die nach der längsten Zwangspause von allen Zweitligisten zu sieben Spielen in 19 Tagen verdonnert worden war. Da ging nicht mehr viel, nur noch Abstieg. Aber auch vereinsintern war jahrelang der Wurm drin. Querelen innerhalb des Präsidiums und Unstimmigkeiten mit dem Sportdirektor (Dynamo-Ikone) Ralf Minge wurden bekannt, dessen Vertrag schließlich nicht verlängert wurde. Schon zuvor hatten sich die Trainer die Klinke in die Hand gegeben. Kurzum: Jeder wusste alles besser und sagte das laut, wenn auch nicht immer deutlich.

Jetzt soll alles besser werden. 21 Neuzugänge wurden bislang für den Neustart verpflichtet, d...