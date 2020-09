Kriminalisierung der Gewerkschaft

Wer ist nicht schon mit einem Aufzug von Thyssen-Krupp gefahren? Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern hatte seine lukrative Aufzugsparte im Februar für 17,2 Milliarden Euro an ein Konsortium der beiden Finanzinvestoren Advent International und Cinven sowie der RAG-Stiftung verkauft. Es ginge darum, »Schulden abzubauen und den Umbau des Unternehmens zu finanzieren«, schrieb die Wirtschaftswoche am 27. Februar. Die Frage ist, ob das weltweit viertgrößte Aufzugsunternehmen in Zukunft weiterhin an 1.000 Standorten vertreten sein wird.

In Frankreich gibt Thyssen-Krupp Ascenseurs, wie die Aufzugsparte dort heißt, schon einen Vorgeschmack auf die Zeit nach Covid-19 und holt den Hammer heraus, um sich die aktivsten Gewerkschafter zu greifen. Selbst die Tageszeitung La Marseillaise berichtete am Dienstag: »Verfolgt wegen übler Nachrede und von Entlassung bedroht«. Diesmal traf es Olivier Clément von der Gewerkschaft Confédération générale du travail (CGT)...