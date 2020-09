Zwangspause für Proteste?

Seit Monaten gibt es in Jerusalem regelmäßig nach Ende des Schabbats Protestkundgebungen gegen Benjamin Netanjahu, deren Teilnehmerzahl mehrmals über 10.000 lag und in der Spitze sogar 20.000 erreichte. Gegen Israels Premier läuft ein Gerichtsverfahren wegen Betrug, Bestechung und Veruntreuung. Auch am Sonnabend wurden die Aktionen fortgesetzt, obwohl am Freitag nachmittag eine verschärfte Fassung des zweitens Lockdowns in Kraft getreten war, der schon seit dem 18. September gilt. Nach Angaben der Veranstalter lag die Teilnehmerzahl mit 16.000 sogar überdurchschnittlich hoch.

Die am vorigen Donnerstag in den frühen Morgenstunden von der Regierung beschlossenen zusätzlichen Beschränkungen machen Massenproteste unmöglich. Sie sehen vor, dass nur noch in Gruppen von höchstens 20 Menschen demonstriert werden darf. Für die wöchentlichen Kundgebungen am Amtssitz des Regierungschefs wurde eine Obergrenze von 2.000 festgelegt. Außerdem dürfen sich an solchen Akti...