Überschaubare Erfolge in Bremen

Amira Mohamed Ali zeigte sich begeistert. »Ihr seid eine sehr, sehr starke Linke«, rief die Chefin der Linksfraktion im Bundestag in den Saal, ein »Vorbild für viele bundesweit« in der Partei. Die lobenden Worte galten dem Bremer Linke-Landesverband, auf dessen Parteitag am Sonntag Mohamed Ali ein Grußwort sprach. Die rund 70 Delegierten im Bürgerzentrum Neue Vahr konnten es wohl selbst kaum glauben und mussten vom Besuch aus Berlin an dieser Stelle erst zum Beifall animiert werden.

Seit gut einem Jahr bilden Bremens Linke mit der SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine Regierungskoalition, das einzige »rot-grün-rote« Bündnis im Westen der BRD. Auf dem Parteitag stand deshalb eine erste Bilanz der Senatsarbeit im Mittelpunkt, auch mit Blick auf eine mögliche ebensolche Koalition nach der Bundestagswahl in einem Jahr. Das Ergebnis fiel weitaus weniger euphorisch aus als das Lob von Mohamed Ali. So erklärte Landessprecherin Cornelia Barth, die Koalitionsarbeit i...