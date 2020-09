Akuter Benzinmangel

»Alle unsere Tanks sind leer«, sagt Nawar, der mit dem Auto des Vaters in einer etwa zwei Kilometer langen Schlange in Mezzeh, im Westen von Damaskus wartet, dass die Tankstelle wieder aufmacht. »Auch die Tanks der Menschen sind leer! Was sollen wir noch ertragen? Wir können einfach nicht mehr.« Am nächsten Morgen ist er um sechs Uhr wieder in der Autoschlange, die über Nacht um mindestens einen Kilometer länger geworden ist. Niemand wisse, warum das Benzin auf einmal wieder so knapp geworden ist, sagt der junge Mann. »Die einen sagen, die Raffinerie in Banias wird repariert, die anderen sagen, die Kurden lassen keine Öllieferungen von unseren Ölfeldern in Hasaka zu.« Wieder andere machten die Regierung verantwortlich, die einfach keinen Plan habe, wie das Benzin – das aus den beiden einzigen Raffinerien des Landes in der Hafenstadt Banias und Homs kommt – am effektivsten im ganzen Land verteilt werden könne.

Seit Anfang September gibt es in Syrien kaum B...