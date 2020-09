In schlechter Verfassung

Der Dozent und Herr Groll saßen in einem Café auf der Freyung und studierten Zeitungen. »Ich lese hier, dass heute vor dem Verfassungsgerichtshof im Rahmen einer Enquete die Straffreiheit bei aktiver Euthanasie und die Straffreiheit bei der Beihilfe zum Selbstmord verhandelt wird«, sagte der Dozent. »Sie sind doch ein strikter Gegner der Euthanasie, was geht da in Ihnen vor?«

»Diese Debatte kommt wie die Jahreszeiten. Nichts Neues. Also denke auch ich nichts Neues, verehrter Dozent. Ich verweise nur auf die holländischen Erfahrungen. Die dortige Praxis ließ immer mehr Ärzte, die Anhänger der aktiven Euthanasie waren, zu deren Gegnern reifen. Die holländische Behindertenbewegung geht davon aus, dass mittlerweile jährlich um die dreitausend Menschen gegen ihren Willen euthanasiert werden. Schätzen Sie einmal, wieviel Zeit zwischen dem ersten Äußern des Todeswunsches und der Tötung durchschnittlich verstreicht?«

»Keine Ahnung. Drei oder vier Monate?«

»Zwei W...