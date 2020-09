Gegründet 1947 Sa. / So., 26. / 27. September 2020, Nr. 226

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Jugendversteher des Tages: Nico Hofmann Alexander Reich Deutsches »Eventfernsehen« ist etwas für den Lebensabend. Es geht da um verlorene Größe, um nie verwundene Kränkungen. Niemand weiß das besser als Nico Hofmann (60), Ufa-Geschäftsführer. Er produzierte Zweiteiler über die Bombennächte von »Dresden« (sagenhafte 12,68 Millionen Zuschauer) oder die »Vertreibung« aus Ostpreußen (»Die Flucht« mit Maria Furtwängler, mehr als elf Millionen). Seine Erfolgsformel hat das deutsche Fernsehen von Grund auf umgekrempelt, und es ist nicht so, dass er seine reiche Lebenserfahrung nicht gerne teilen würde. Die Freitagausgabe der Süddeutschen Zei...

Artikel-Länge: 1849 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen