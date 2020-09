Vorteil für den Angeklagten

Am 23. November wird in Paris gegen den ehemaligen Staatschef Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, genannt Sarkozy, vor Gericht verhandelt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, er habe zusammen mit seinem Anwalt Thierry Herzog versucht, einen Staatsanwalt zu bestechen. Seit sechs Jahren wird in dem Fall ermittelt. Dass in zwei Monaten über den im Kampf gegen die Justiz seines Landes ungemein erfahrenen früheren Minister, Parteivorsitzenden und von 2007 bis 2012 Präsidenten tatsächlich zu Gericht gesessen werden soll, halten die meisten Franzosen für ein Wunder. Zahlreiche ähnliche Ermittlungen hatte Sarkozy in den vergangenen 20 Jahren ohne Verhandlung nahezu schadlos überstanden. Nun, wo es für den begnadeten politischen Strippenzieher zum ersten Mal ernst zu werden droht, kommt Hilfe von unerwarteter Seite: Justizminister Éric Dupond-Moretti, den der gegenwärtige Staatschef Emmanuel Macron am 6. Juli in die Regierung geholt hatte, lässt gegen die e...