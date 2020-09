Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Kalkofes Mattscheibe Das Schlimmste aus dem Internet Auch das Netz ist infiziert – mit dem »Doofid-20«-Virus! Die Verdummung schreitet voran, doch der Chef-Influenzer und Virologe Dr. Oliver Kalkofe verrät uns das Gegenmittel gegen verschwurbelte Tatsachenbehauptungen. Tele 5, 20.15 Uhr Janis Little Girl Blue Janis Joplin war nicht nur eine der einflussreichsten Rockikonen der Welt und eine Göttin des Gesangs, sie inspirierte auch eine ganze Generation und eroberte neues Terrain für weibliche Rocksängerinnen nach ihr. USA 2015 Arte, 22.00 Uhr Tatort: Die letzte Wiesn Zur Wiesn ist München normal...

