Europas Regeln für Kryptowährungen

Die Europäische Kommission stellte am Donnerstag neue Regeln für Digital- und Kryptowährungen in der EU vor. »Das heutige Paket wird Europas Wettbewerbsfähigkeit und Innovation im Finanzsektor stärken«, teilte Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der EU-Kommission, per Videokonferenz mit. Verbraucher würden mehr Auswahl und Möglichkeiten bei finanziellen Diensten und modernen Zahlungsmethoden erhalten. Gleichzeitig würden Verbraucherschutz und finanzielle Stabilität gestärkt.

So sollen beispielsweise Firmen wie der US-amerikanische Technologiekonzern Facebook, der mit seinem Währungsprojekt Libra für viel Verunsicherung innerhalb der EU-Länder sorgt, unter Kontrolle gebracht werden.

Die Kommission betont in einer Pressemitteilung, die nun vorgestellten Maßnahmen werden dazu beitragen, einerseits verantwortungsvolle Innovationen anzukurbeln, vor allem für Startups, und den Investorenschutz zu stärken. Andererseits würden Risiken hinsichtlich Geldwäsche und Cy...