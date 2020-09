Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schatten seiner selbst Der relative Wohlstand von Belarus ist Geschichte Reinhard Lauterbach Beim Zerfall der UdSSR stand die damalige Belarussische Sozialistische Sowjetrepublik wirtschaftlich und sozial nicht schlecht da. Nach den schweren Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs praktisch komplett neu aufgebaut, war die Indus­trie relativ modern, und die Landwirtschaft produzierte mehr, als die Republik verbrauchte. Selbst ein eigenes Stahlwerk hatte die Plankommission Belarus spendiert, obwohl das Land keine Eisenerzvorkommen hat: Die in den 1970er Jahren mit österreichischer und italienischer Technologie in Zhlobin errichtete Hütte spezialisierte sich auf das Einschmelzen von Schrott. Abgesehen von der florierenden Milchwirtschaft – noch heute stammt ein Großteil des in Russland verkauften Käses und Joghurts aus belarussischen...

Artikel-Länge: 2325 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen