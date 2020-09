Leisetreter im Halbschwergewicht

Jahrelang dominierte Jon Jones das Halbschwergewicht in der UFC, der größten und bekanntesten Liga in der Sportart Mixed Martial Arts (MMA). Mitte August dieses Jahres entschied Jones sich dazu, seinen Titel im Halbschwergewicht aufzugeben und eine Gewichtsklasse höher ins Schwergewicht aufzusteigen.

Vielleicht wagt Jones diesen Schritt, da aus seiner Sicht keine Herausforderungen mehr in seiner angestammten Gewichtsklasse auf ihn warten. Dominick Reyes, Jones’ letzter Gegner, hat dazu eine andere Meinung. Kurz nachdem der Abgang von Jones offiziell wurde, sagte der 30jährige US-Amerikaner im Podcast des Journalisten Ariel Helwani, Jones flüchte vor allem vor ihm ins Schwergewicht.

Die gewagte These birgt eventuell sogar ein Körnchen Wahrheit in sich. Reyes hatte Jones beim Kampf im Februar bis an seine Grenzen gebracht. Zwar gewann der Titelverteidiger im Februar knapp nach Punkten, jedoch gab es nicht wenige Experten, die Reyes als den eigentlichen Sieg...