Endgültiger Abschied von links

Keir Starmer ist nicht nur Vorsitzender der britischen Labour-Partei, er ist auch ein »Knight of the Realm« – ein Ritter des Reichs. Nie seien seine Eltern stolzer gewesen als in jenem Moment, in dem er im Buckingham Palace zum Ritter geschlagen worden sei, salbaderte der Parteichef in seiner am Dienstag per Video aufgezeichneten Rede für den Parteitag der britischen Sozialdemokraten.

Um sich vor einem Podest mit der Aufschrift »Eine neue Führung« filmen lassen zu können, war Starmer extra von London in die nordenglische ehemalige Bergarbeiterstadt Doncaster gefahren – Corona zum Trotz. Dem lokalen Labour-Ortsverband hatte er indes nicht Bescheid gegeben. Dessen Mitglieder waren deshalb »not amused«, berichtete die kommunistische Tageszeitung Morning Star am Mittwoch. Tosh McDonald, ehemaliger Präsident der Lokführergewerkschaft ASLEF und Labour-Stadtrat in Doncaster, sagte dem Blatt: »Er trug einen blauen Anzug und hatte gegelte Haare, während nur 200 Ya...