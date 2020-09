Schikane und Verweigerung

So weit wie Michael Dennis Rogers will Donald Trump wohl noch nicht gehen. Der Republikaner aus Alabama, der seit 2003 im US-Repräsentantenhaus sitzt, hat Anfang 2019 zum wiederholten Male den »American Sovereignty Restoration Act« in den Kongress eingebracht, der den Austritt der Vereinigten Staaten aus der UNO vorsieht. Rogers wird dabei regelmäßig von mehreren republikanischen Abgeordneten unterstützt, die die UN-Mitgliedschaft ebenfalls als schädlich für die USA betrachten. Die Begründung? Die Bindung an die UNO schränke die US-Souveränität ein. Und auch wenn Rogers mit seinen Vorstößen bislang noch keinerlei Chance auf eine Mehrheit hat: Die Trump-Administration attackiert die Vereinten Nationen erheblich stärker als frühere Regierungen in Washington.

Das Verhältnis zwischen den USA und der UNO war auch vor der Ära Trump nicht entspannt. Dabei ist es nicht neu, dass Washington den Vereinten Nationen gewaltige Summen schuldet – mehr als zwei Drittel d...