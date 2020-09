»Bauflächen sinnvoller vergeben«

Was sind die größten Fehler, die seit 1990 auf dem Immobilienmarkt in Ostdeutschland gemacht wurden?

In der ersten Hälfte der 1990er Jahre wurde in den ostdeutschen Bundesländern in fast allen Regionen zuviel und am Bedarf vorbei gebaut. Die damaligen Wegzüge vor allem von jungen Menschen trugen dazu bei, dass es nicht nur ein Überangebot an alten, sondern auch an Neubauwohnungen gab.

Und die Fehler der Nullerjahre, als Städte wie Dresden und Berlin städtische Wohnungsgesellschaften komplett verkauften?

Das mag aus sozialpolitischer Sicht falsch gewesen sein, aber aus ökonomischer Sicht konnten viele Kommunen damals nicht anders handeln. Sie waren hochverschuldet und hatten mit massiven Leerständen in Wohnsiedlungen zu tun. Erst um 2010 hat eine Trendwende stattgefunden: Die Städte wachsen aufgrund der Zuwanderung wieder, was zu einer Kluft zwischen Angebot und Nachfrage und zu steigenden Preisen führt.

Wie könnten die Fehler, die mit der Privatisierung v...