David oder Goliath

Einen wunderschönen guten Morgen! Am 21. Jänner startete in Südamerika die 61. Edition der Copa Conmebol Libertadores. Nach der Beendigung des zweiten Spieltags der Gruppenphase am 13. März wurde der Wettbewerb wegen der Covid-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Dieser Tage rollte der Ball wieder.

Beim Regattaverein Flamengo aus Rio de Janeiro, Klubvizeweltmeister und Titelverteidiger der Libertadores, waren während der Pandemie immer wieder Spieler, Trainer und andere Angehörige des populärsten Klubs Brasiliens positiv getestet worden. Der »Fla« trat bei Independiente del Valle (gegründet 1958) in Sangolqui (Ecuador) an, das erst 2009 erstmals in die dortige Serie A aufstieg. Bereits 2013 wurde der »Gigantenmörder« Vizemeister der Liga, zog 2016 sensationell in die Finals der Libertadores ein (nachdem sie in Buenos Aires die Boca Juniors überlegen geschlagen und zuvor schon Titelverteidiger River Plate in den Achtelfinals eliminiert hatten) und ...