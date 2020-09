Zum Inhalt dieser Ausgabe | Realitätsverweigerung mit Ansage Erneut antisemitische Verschwörungsmythen bei Aufmarsch von »Coronarebellen« in Düsseldorf Markus Bernhardt Einmal mehr ist es am Sonntag zu einem Aufmarsch von Kritikern der staatlichen Maßnahmen gegen die Coronapandemie gekommen. Rund 3.400 Personen versammelten sich zum Protest unter dem Motto »Querdenken«. An der Demonstration nahmen Anhänger der »Qanon«-Sekte und andere Verschwörungsmystiker teil. Auch AfD-Politiker, die neofaschistische »Bruderschaft Deutschland« und eine Reihe weiterer offensichtlicher Antisemiten waren bei dem Aufmarsch zugegen. Eine Impfpflicht, die im Kampf gegen das Covid-19-Virus laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) explizit nicht vorgesehen ist, wurde auf einem stilisierten Hakenkreuz mit Verbrechen des deutschen Faschismus gleichgesetzt. Mindestens ein Demonstrationsteilnehmer trug einen sogenannten Judenstern mit der Aufschrift »Ungechipt und ungeimpft«. Die Demonstration war im Vorfeld auf massive Kritik der Düsseldorfer Stadtgesell...

