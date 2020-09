Re: Besuch in Deutschland

Der Jude und sein Dorf

Etwas merkwürdiger Titel: Hans Bär besucht nach 80 Jahren Exil in Argentinien zum ersten Mal sein Heimatdorf. Mit 14 floh er mit der Mutter vor den Nazis. Nun reist er mit seinen Enkelinnen nach Wohnbach in der Wetterau. Was ist aus dem Dorf geworden? Gibt es noch Menschen, die er kennt? Und was, wenn ja? D 2018.

Arte, 19.40 Uhr

Wohnen. Mieten. Abzocken.

Rund eine Million Wohnungen in Deutschland befinden sich unter der Kontrolle von finanzmarktorientierten Fondsgesellschaften und Börsenkonzernen. Wohnen sollte keine Ware sein, eigentlich ganz einfach. D 2019.

3sat, 20.15 Uhr

Gundermann

