Wieder Polizisten in den Schlagzeilen

Zwei Fälle dokumentierten Fehlverhaltens von Polizisten sorgten am Wochenende für Empörung in den »sozialen Netzwerken«. In Dresden drohte ein Einsatzleiter Teilnehmern der Demonstration »Evacuate them all!« gegen die EU-Flüchtlingspolitik am Sonntag mit dem Gebrauch seiner Dienstwaffe. In Göttingen ohrfeigte ein Polizist einen 19jährigen.

In einer Videoaufnahme aus Dresden ist zu hören, wie der Beamte beim Einsatz am Sonntag sagt: »Schubs mich und du fängst Dir ’ne Kugel.« Zu sehen ist, wie er seine Hand über seine Dienstwaffe legt. Die Polizeidirektion Dresden bestätigte noch am Abend den Vorfall. Demnach sei aus der Menge heraus ein Nebeltopf geworfen worden. Der Einsatzleiter habe diesen im Alleingang als Beweismittel sichern wollen, sei dann von 25 bis 30 vermummten Demonstranten bedrängt worden und habe einen Stoß in Brusthöhe gespürt. Er habe die Hand über die Waffe gelegt, um diese zu sichern, so die Begründung.

Der Dresdner Polizeipräsident Jörg ...