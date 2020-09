Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sexuelle Gewalt Helmut Höge Nach dem Krieg hatten es Frauen zunächst schwer, sich gegen sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen zu wehren. Gingen sie zur Polizei, hieß es nicht selten: »Da müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie so aufreizend herumlaufen« (etwa im Minirock). Wenn sie bei ihrer Anzeige blieben, versuchten die Richter, sie zu verunsichern, und die Anwälte des angeklagten Mannes, sie »in die Zange« zu nehmen, um ihren Lebenswandel herabzusetzen. Aber ausgehend von den USA, hat sich seit 2017 mit der »#MeToo«-Bewegung weltweit etwas verändert. Auslöser war der Fall des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, den über hundert Filmschauspielerinnen beschuldigten, er habe sie zu Rollenbesprechungen eingeladen und dann sexuell bedrängt. Dieses Jahr wurde er in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. Ähnliche Fälle folgten: Von den Fox News-Größen Bill O’Reilly und Roger Ailes bis zum R-’n’-B-Sänger R. Kelly. Noch übertroffen ...

