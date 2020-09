Deutsche Banken fürchten »Verzwergung«

Anspruch und Wirklichkeit klaffen in Brüssel weit auseinander. Die Europäische Union will auf internationaler Bühne mitmischen, verfügt aber nicht mal über einheitliche Wirtschaftsregeln. Am Freitag fasste Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin nach einer Videokonferenz der EU-Handelsminister das Dilemma der Imperialisten zusammen: Altmaier sagte, die EU sehe sich großen Herausforderungen durch Protektionismus und mangelnde Marktwirtschaft »in einigen Hauptwettbewerbsländern« gegenüber, auch bei technologischen und digitalen Innovationen.

Der Finanzsektor hat ein besonderes Interesse an EU-weiten Geschäften. Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, gab am Freitag auf einer Videokonferenz seiner Organisation die Marschrichtung vor. Unter dem Titel »EU-Finanzmärkte in Zeiten von Corona – Aufgaben für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft« diktierte Ossig der Kanzlerin die Forderungen der Finanzbranche ins St...