Bunter Protest für »Grüne Lunge«

Als Dominik von »Fridays for Future« ruft: »Wer nicht hüpft, ist für Rodung«, grinsen viele der anwesenden über 60jährigen, die nicht mehr ganz so gut auf den Beinen stehen wie noch zu Schulzeiten. Es ist eine bunte Mischung von Menschen, die am Sonnabend in Frankfurt am Main für den Erhalt der Grünflächen am Günthersburgpark demonstrieren. Den Widerstand von Anwohnern verstärken an diesem Tag Kohlegegnerinnen aus dem Hambacher Forst ebenso wie Aktivisten aus dem Dannenröder Wald, der nun der Autobahn 49 weichen soll. Trotz der durchgängig getragenen Mund- und Nasenschutzmasken sind die Sprechchöre der rund 900 Demoteilnehmerinnen und -teilnehmer laut und bestimmt: Die »Grüne Lunge« soll bleiben, ebenso wie der bedrohte »Danni«.

Die Initiative »Grüne Lunge bleibt – Instone stoppen« hatte dazu aufgerufen, gegen die Pläne der CDU/SPD/Grünen-Stadtregierung auf die Straße zu gehen. Die will noch in diesem Herbst beschließen, ein 16 Hektar großes grünes Garten...