Max Uthoff: Moskauer Hunde

Die Sprache ist die Waffe des Pazifisten und Max Uthoff weiß sie zu nutzen. Sein Blick auf scheinbar nüchterne Fakten entlarvt den Zynismus der Herrschenden. D 2020.

3sat, Sa., 20.15 Uhr

Bericht vom Parteitag der FDP

Das Wahldebakel in Thüringen und nun auch noch schwache Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen – all das lässt die FDP ziemlich bescheiden aussehen. In der Coronakrise drang die Partei mit eigenen Positionen kaum durch. Außerdem: Personell steht die Partei im Umbruch hin zu einer reinen Männerclique. Ein neues Führungsteam um Christian Lindner: Mit Volker Wissing als designiertem Generalsekretär und de...