Ehrlicher Falke

Am Dienstag wurde bekannt, dass das US-Justizministerium Ermittlungen gegen Simon & Schuster eingeleitet hat. Der Verlag hatte im Juni das Buch von Donald Trumps ehemaligem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton über seine Zeit im Weißen Haus herausgebracht. Der Titel – »The room where it happened« – weist auf das Oval Office. Also jenen 96 Quadratmeter großen, 5,60 Meter hohen Arbeits- und Konferenzraum im Westflügel, der schon im Zentrum so manchen Skandals stand. Hier kam es etwa Mitte der 1990er Jahre zwischen Präsident William Clinton und einer Praktikantin zu Interaktionen, in denen der manchmal erstaunlich buchstabengläubige Baptist Clinton angeblich keinen Sex zu erkennen vermochte.

Das Buch des ehemaligen Sicherheitsberaters und notorischen Kriegsbrandstifters Bolton liegt seit August auch in einer deutschen Übersetzung vor, herausgegeben vom Verlag Das Neue Berlin unter dem Titel »Der Raum, in dem alles geschah«. In dieser Fassung füllt B...