Immer weiter Richtung Kollaps

In Spanien hat die Coronapandemie schon seit langem wieder an Fahrt aufgenommen. Am stärksten betroffen ist dabei die Region Madrid, in der seit Jahrzehnten die rechtskonservative Volkspartei (PP) regiert. Laut Zahlen vom Freitag wurden in den vergangenen 24 Stunden im ganzen Land 11.291 Neuinfektionen mit dem Virus registriert, ein Drittel davon in der Hauptstadtregion. Ein Fünftel aller in Madrid auf der Intensivstation liegenden Patienten leidet an einer durch SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenentzündung. In ganz Spanien befinden sich rund 10.000 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern.

Gerade in Madrids Arbeitervierteln wie Vallecas ist die Situation dramatisch. Im Krankenhaus Infanta Elena ist mehr als die Hälfte aller Betten mit Coronapatienten belegt. Auch auf den Intensivstationen der Region steigt die Zahl der Covid-19-Fälle, derzeit liegt sie bei 1.200. In der Folge fehlen Platz und Kapazitäten für Patienten mit anderen Krankheiten. Wie der TV-Sende...