Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. September 2020, Nr. 220

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Was nicht gesagt wird Britische Labour-Partei tagt online. Chef der Sozialdemokraten ignoriert Forderungen von Basis Christian Bunke, Manchester Der Herbst ist traditionell Parteitagssaison in Großbritannien. Aufgrund der Pandemie fallen derartige Großereignisse jedoch ins Wasser. Dieses Wochenende wäre die Labour-Partei dran gewesen, statt dessen gibt es ein rein digitales Event mit dem sinnigen Titel »Connected«. Drei Tage lang werden führende Labour-Politiker Ansprachen halten, die Parteibasis wird in Workshops »trainiert«. Nur eines gibt es nicht: inhaltliche Debatten oder gar Abstimmungen über Anträge. Dem neuen Regime unter Parteichef Keir Starmer sollte das entgegenkommen. Während sein Vorgänger Jeremy Corbyn die Nähe zu sozialen Bewegungen suchte, hält Starmer Distanz. Forderungen der »Black Lives Matter«-Bewegung unterstellte er Polizeifeindlichkeit, als Klimaaktivisten die Großdruckereien rechtskonservativer britischer Tageszeitungen blockierten, kritisierte der Labour-Chef die Aktion als »Angriff auf die Pressefreiheit«. Starmer führt die Partei genau zu einem Zeitpunkt wieder in die so...

Artikel-Länge: 3565 Zeichen

