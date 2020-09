Verfahren gegen Linke »aufgebauscht«

Nach den Razzien auf Anweisung der Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Berlin und in der griechischen Hauptstadt Athen hat die anarchistische Bibliothek »Kalabalik« in Berlin-Kreuzberg, die zu den durchsuchten Objekten zählt, Stellung zu den Ermittlungen genommen. Auf der Internetseite des Projekts heißt es, Beamte des Bundeskriminalamtes hätten die fünf Beschuldigten »teils mit gezogenen Knarren« in ihren Wohnungen aufgesucht. Ihnen werde vorgeworfen, im Jahr 2016 eine »kriminelle Vereinigung« im Sinne von Paragraph 129 Strafgesetzbuch gebildet zu haben.

Die Bundesanwaltschaft bediene sich dabei eines »wilden Konstrukts aus herbeiphantasierter Gefährlichkeit und anderen abstrusen Ermittlun...