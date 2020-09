Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Das muss kein Widerspruch sein« Feministische Botschaften sind auch in »Wohlfühlwerken« für queere Menschen möglich. Ein Gespräch mit Chet Pancake Interview: Gitta Düperthal Inwieweit stehen Sie in Opposition zur Mainstreamkultur? Ich bin in einer ökonomisch eher marginalisierten Region, den Appalachen im Osten Nordamerikas, aufgewachsen. Weil ich mich als queere Frau zur transmaskulinen Person entwickelte und für die experimentelle Kunstszene interessierte, fand ich mich quasi naturgegeben im Widerstand zur Mehrheitsgesellschaft wieder. Ich versuchte kreative Freiheiten für mich, meine Freunde und mein kulturelles Umfeld auszuweiten, setzte mich für Antirassismus und Feminismus ein. Die Strategie dahinter ist, Visionen aus dem Herzen, dem Intellekt und dem Körper zugleich zu gewinnen. Die afroamerikanische Szene führt das auf die Idee des Doppelbewusstseins des Soziologen William Edward Burghardt Du Bois zurück, der im »Civil Rights Movement« mitgewirkt hat. Für ihn war diese Haltung Ausdruck des inneren Konflikts, den untergeordnete oder kolonisierte Gruppen in einer sie unterdrückenden Gesellschaft erleben. Steckt in Ihrem...

Artikel-Länge: 3455 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen