Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Wo die Wüste wächst Klimawandel in Rumänien Der Sand erobert die Region Oltenien im Süden Rumäniens. Es wird immer heißer, trockener, und Stürme tragen den Sand mittlerweile bis nach Bukarest. Umweltschützer versuchen, mit Wiederaufforstung das Schlimmste zu verhindern, während Bauern auf den Anbau anderer Pflanzen ausweichen müssen. D 2020. Arte, 19.40 Uhr Weltmacht Amazon Das Reich des Jeff Bezos Jeffrey Bezos ist nicht nur einer der reichsten Männer der Welt, er hat mit Amazon ein riesiges Geschäftsimperium aufgebaut, das in der Geschichte des Kapitalismus seinesgleichen sucht. Die Folgen für die Arbeitswelt sind drastisch. ...

