Kriminalisierung von Aktivisten

Am Sonntag ist der bekannte indische Aktivist und Kritiker der hindu-nationalistischen Regierung von Premierminister Narendra Modi, Umar Khalid, festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, ein »Hauptverschwörer« der Ausschreitungen in Neu-Delhi im Februar gewesen zu sein, schrieb die britische BBC am Montag. Im Zusammenhang mit den Protesten gegen das »Staatsbürgerschaftsgesetz« (CAA), zu denen unter anderem auch Khalid aufgerufen hatte, war es zu Unruhen gekommen. Das CAA diskriminiert muslimische Geflüchtete in Indien.

Innerhalb von zehn Tagen wolle die Polizei Khalid zu Dokumenten im Umfang von 1,1 Millionen Seiten befragen, so die Hindustan Times. Mehrere Monate lang hatte der ehemalige Studentenführer landesweit Zehntausende zu Demonstrationen gegen das CAA und das »Nationale Bürgerregister« (NRC) aufgerufen, das Abschiebungen von Familien vorsieht, die nicht nachweisen können, vor 1971 in Indien gelebt zu haben. Ende Februar kam es in Neu-Delhi zu se...