Kein Schutz für Arme

Mit einem strikten Lockdown wollte Südafrikas Regierung der Covid-19-Pandemie Herr werden. Als Ziel der Maßnahme nannte Präsident Cyril Ramaphosa, »Millionen Südafrikaner vor einer Infektion zu schützen und das Leben von Hunderttausenden Menschen zu retten«. Das war am 23. März, keine drei Wochen nach dem ersten nachgewiesenen Coronafall in Südafrika und zu einem Zeitpunkt, als die Labore des Landes bei 402 Menschen eine Infektion mit dem Virus festgestellt hatten. Knapp sechs Monate später wird immer deutlicher, dass wohl selbst die extrem strengen Regeln der anfangs nahezu totalen Ausgangssperre die massenhafte Ausbreitung von SARS-CoV-2 nicht verhindern konnten.

Es sind brisante Zahlen, die Shabir Madhi, Professor für Impfstofforschung an der Johannesburger Witwatersrand-Universität und Mitglied des Beraterstabs des südafrikanischen Gesundheitsministeriums, am Sonntag abend in einer virtuellen Diskussionsrunde der Nachrichtenplattform Daily Maverick na...