Spontaner Protest

Täglich gibt es neue Ankündigungen über die Vernichtung von Arbeitsplätzen in der Auto- und Zulieferindustrie. Es zeigt sich, dass das »Abmelden« von Leiharbeitern, Kurzarbeit, Altersteilzeit und freiwilliges Ausscheiden mit Abfindung nur die Vorstufe für Massenentlassungen und Betriebsschließungen sind. Continental etwa kündigte am Dienstag an, seine Reifenfabrik mit 1.800 Beschäftigten in Aachen, das Werk in Karben mit 1.100 Kolleginnen sowie weitere Standorte in Babenhausen und im thüringischen Mühlhausen zu schließen.

Auch andere Unternehmen sind betroffen: Der Belegschaft des Stuttgarter Automobilzulieferers Mahle drohen gleichfalls betriebsbedingte Kündigungen und Betriebsschließung. Im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung bei Mahle am Mittwoch war durchgesickert, dass die Geschäftsführung den Arbeitsplatzabbau wolle. Bereits vor »Corona« waren 15 Prozent Arbeitsplatzabbau in den Werken und die Schließung der Niederlassung in Öhringen mit 240 Beschäftig...