Kube, Brasch

Wer in der DDR in den 50er und 60er Jahren fernsah oder gern ins Kino ging, kam an Horst Kube nicht vorbei. Selbst, wenn man im Kino einen ausländischen Film sah, konnte man Kube wenigstens im Vorprogramm erleben. Er wirkte in kaum zu zählenden Kurzfilmen der »Stacheltier«-Reihe mit, war aber auch in vielen Spielfilmen zu sehen. Einen »Urberliner Jungen mit kessem Mundwerk und einem goldigen Humor« nannte ihn die Presse damals. Kurt Maetzig hatte den Nachwuchsschauspieler schon 1947 in »Ehe im Schatten« in einer winzigen Rolle beschäftigt, holte ihn wieder 1954 für seinen Ernst-Thälmann-Film und 1956 für »Schlösser und Katen«. Dabei entdeckte er, dass Kube ein auf verhaltene Weise komischer Sympathieträger sein kann und gab ihm die Hauptrolle eines Volkspolizisten in der Komödie »Vergesst mir meine Traudel nicht« (1957) an Eva-Maria Hagens Seite. In d...