Volksmärkte gegen Wucher

»Ich vertrete hier meinen Vater, er ist krank«, sagt Nasira Al-Hariri, die auf dem sogenannten Volksmarkt in Rukn Al-Din Obst und Gemüse verkauft. Die schmale Frau steht zwischen riesigen Melonen vom Dschebel Scheich in Kuneitra, Trauben aus Sabadani im Kalamun-Gebirge und Tomaten aus dem Hauran in der südlichen Provinz Deraa. »Außer mir sind noch drei Frauen zu Hause, die ihre Ehemänner verloren haben. Jede hat zwei oder drei Kinder, und ich kann helfen, etwas zu unserem Lebensunterhalt beizutragen.« Die 42jährige ist Witwe und hat einen Jungen zu ernähren. Die anderen Frauen waren mit Al-Hariris Brüdern verheiratet.

Ein Mann erkundigt sich nach den Preisen, und Nasira Al-Hariri ist ganz bei der Sache: »Die Melone 250 Lira pro Kilo«, erklärt sie, wobei sie den alten Namen »Lira« für das syrische Pfund (SYP) benutzt. »Die Trauben kosten je nach Größe 500 oder 550 Lira das Kilo.« Der Mann greift zu den großen Trauben und reicht ihr 1.700 SYP, die nächste K...