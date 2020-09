Sechs Prozent mehr für Callcenterbeschäftigte

Rund 200 Beschäftigte der Deutschen Bank Direkt GmbH haben am Dienstag an den Standorten in Berlin und Essen für mehr Lohn demonstriert. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen, um den Druck in den seit Juli laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 650 Beschäftigten der Deutschen-Bank-Tochter zu erhöhen. Nach Angaben der Gewerkschaft hat die Unternehmerseite bislang eine zweistufige Gehaltserhöhung um 1,3 beziehungsweise 1,5 Prozent bei sieben Nullmonaten angeboten. Verdi fordert eine Gehaltserhöhung um sechs Prozent, mindestens aber 150 Euro. Zudem will die Gewerkschaft eine Wahloption zwischen Geld und Freizeit sowie die Einführung eines 13. Monatsgehaltes durchsetzen.

»Mit den Warnstreiks in Berlin und Essen wollen wir Druck aufbauen, damit sich der Arbeitgeber endlich bewegt«, sagte Roman Eberle, Verdi-Verhandlungsführer, am Dienstag gegenüber jW. Vor allem gibt es Streit um das 13. Monatsgehalt. Lediglich die 650 Beschäftigten der Deu...