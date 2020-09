Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Wir müssen andere Verteilung erzwingen« Frankreichs Regierung stellt sich mit Konjunkturpaket hinter Konzerne. Gewerkschaften kündigen Widerstand an. Ein Gespräch mit Nathalie Verdeil Raphaël Schmeller Die französische Gewerkschaft CGT hat zu einem nationalen Aktionstag an diesem Donnerstag aufgerufen. Wird die Coronapandemie einen Einfluss auf die Mobilisierung haben? Das glaube ich nicht. Seit dem Frühjahr fährt die Regierung einen liberalen Kurs, und die Unternehmer greifen immer häufiger die Regelung des Arbeitsrechts an. Sie drohen den Beschäftigten: Wenn ihr Kürzungen nicht akzeptiert, kann es euch den Job kosten. Diese Erpressung und die Zukunftsangst könnten die Mobilisierung schwächen, auch wenn die logische Konsequenz eigentlich wäre, sich von dem Joch zu befreien. Die Regierung hat am 3. September das Konjunkturpaket »France Relance« vorgestellt. Insgesamt soll es 100 Milliarden Euro umfassen, davon sind 6,5 Milliarden Euro für die Beschäftigung von jungen Menschen vorgesehen. Es sollen außerdem 160.000 Jobs geschaffen werden. Was halten Sie davon? Zuerst muss klargestellt werden: Von den angekündigten 100 Milliarden Euro kommen 40 Milliarden...

Artikel-Länge: 4240 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen