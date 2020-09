Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ade, Geisterspiele im Geiste Gabriele Damtew »Unser Ziel ist, einstellig zu verlieren«, schärfte Trainer Jens Martens seinen Jungs von der Eintracht Norderstedt in der Halbzeitkabine ein. Da lag der Viertligist aus der Regionalliga Nord gegen Bundesligist Leverkusen schon 0:6 zurück. Eine durchaus realistische Ansage, die seine Spieler im Rahmen ihrer Möglichkeiten beherzigten. Sie verteidigten fortan ihren Strafraum mit Mann und Maus, am Ende stand es nur 0:7, woran, ehrlich gesagt, auch die klägliche Chancenverwertung der hochbezahlten Profis Anteil hatte. Die Mär des DFB-Pokals, wonach für die Kleinen alles möglich wäre, erfüllte sich in den letzten Jahren fast nie. Wie auch? Pokalspiele sind ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Die Großen haben inzwischen hinzugelernt und ihre Arroganz größtenteils abgelegt. Zudem sind in Zeiten von Corona die Prämienausschüttungen für die Pokalteilnahme auch bei vielen Bundesligisten fest im Etat e...

