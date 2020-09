Organisierte Arbeiterfeinde

Sie will keine Gewerkschaft sein, die den Klassenkampf führt, sondern »gegen den erfundenen Klassenkampf« vorgehen. So wurde die neue spanische Gewerkschaft »Solidaridad« vom Chef der extrem rechten Partei »Vox«, Santiago Abascal, Anfang August vorgestellt. Allein der Name offenbart eine reaktionäre Attitüde und wurde in Anlehnung an die polnische Solidarnosc gewählt.

Seit August haben die ultranationalistischen und fremdenfeindlichen Vox-Anhänger zudem ihre eigene sogenannte Arbeitnehmerzentrale. Sie liegt, symbolischer hätte es kaum sein können, im großbourgeoisen Madrider Stadtviertel Salamanca mit seinen Luxusimmobilien. Hierher verirren sich nur selten Arbeiterinnen und Arbeiter.

Vox ist eine elitäre Partei mit geringer Beteiligung der Parteibasis. Sie verfolgt mit ihrem Projekt Solidaridad auch keinen klassischen, spanischen Nationalsyndikalismus, sondern eine extreme Form von Neoliberalismus ohne Rechte für die Lohnabhängigen. Selbst Gefolgsleute d...