Der fremde Blick

Vor kurzem erschien im Donat-Verlag in Bremen eine erweiterte und verbesserte Auflage von Hans Paasches »Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland«. In dem Reisebericht wird die scheinbar hochentwickelte Zivilisation Europas aus einer fiktiven Außenperspektive kritisch hinterfragt. Vieles davon hat nichts an Aktualität eingebüßt. Der Verleger Helmut Donat mit einem Versuch darüber, was Lukanga Mukara uns heute zu sagen hätte. (jW)

Früher als gedacht erscheint nun die erweiterte und verbesserte Auflage der Briefe des Afrikaners Lukanga Mukara. Daran haben vor allem jene Anteil, die anlässlich des 100. Todestages von Hans Paasche, der am 21. Mai 1920 von rechter Soldateska ermordet worden war, mitgeholfen haben, an ihn zu erinnern (siehe Literaturhinweise). Nicht zu vergessen sind auch jene vielen Menschen, die Lukanga Mukara, um den es in den letzten Jahren etwas still geworden ist, Einlass in ihre Gedankenwelt gewährt habe...