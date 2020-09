Alter Freund des Tages: Terry Branstad

Terry Branstad will nicht mehr. Der US-Botschafter in der Volksrepublik China schmeißt hin. Vor einigen Tagen noch hatte er der Tageszeitung der KP Chinas, Renmin Ribao, einen Artikel geschickt, in dem er anprangerte, dass Beijing in den vergangenen Jahrzehnten die »Offenheit« der USA »ausgenutzt« habe. Die Zeitung lehnte dankend ab. Zur Begründung hieß es, der Beitrag »widerspreche gravierend den Tatsachen« und erfülle nicht die Standards der Zeitung.

Selbstverständlich wurde angeboten, den Artikel zu bringen – sollten »substantielle Änderungen« vorgenommen werden, »fußend auf d...