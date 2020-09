Grundsätzliches Misstrauen

Herrschaftstechnokraten dürften schon länger nicht mehr frohlocken über die angeblich unpolitische Jugend. Was nach außen hin in zahllosen Sonntagsreden beklagt, im Grunde aber sehr gern in Kauf genommen wurde – die überwiegend rein konsumorientierte Jugend, die keinerlei Kritik am herrschenden System übt und die Politik »Experten« wie Christian Lindner überlässt –, dieses Phänomen existiert seit »Fridays for Future« (und vielleicht schon etwas länger) nicht mehr.

Doch wie politisch ist diese Jugend tatsächlich? Was sind ihre Wertmuster und Kritikpunkte? Gibt es Ansätze für Bündnisse? Diesen Fragen widmet sich das neue Heft der Zeitschrift Marxistische Erneuerung in einem seiner drei Schwerpunkte. »Jugend und Politik« bietet fünf interessante Beiträge zum Thema. Gibt es Möglichkeiten der Kooperation von Umwelt- und Gewerkschaftsbewegung? Julia Kaiser (»Students for Future« Leipzig) und Eike Broszukat (Vorsitzender der Jugendvertretung bei Opel in Rüsselsh...