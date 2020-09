Soziales Gefälle

In Norwegen leben die Menschen am besten. Das geht aus dem Social Progress Index 2020 (Index des sozialen Fortschritts) hervor, den die US-amerikanische NGO »Social Progress Imperative« am vergangenen Donnerstag auf socialprogress.org veröffentlichte. Den größten Rückschritt verzeichnen die USA.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt den Gesamtwert aller in einem Land erzeugten Waren und Dienstleistungen an. Im Kapitalismus ist er eine weit verbreitete Maßeinheit, um die wirtschaftliche Leistungskraft eines Landes zu bewerten. Je höher das BIP, um so besser steht der Staat da. Es gibt allerdings keine Auskunft darüber, in wie weit die Bürgerinnen und Bürger vom Wohlstand profitieren. Der Index für sozialen Fortschritt bezieht deshalb Faktoren wie allgemeine Bildungschancen, medizinische Versorgung, den Zustand der Umwelt, die Erreichbarkeit von Trinkwasser und die persönliche Freiheit und Sicherheit mit ein.

Alle Faktoren zusammengerechnet, führt Norwegen 20...